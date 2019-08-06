"التضامن": 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لإعادة ترميم معهد الأورام
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:21 ص
نعيم يوسف
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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الوزارة تقدم 100 ألف جنيها تعويض لأسر المتوفين في حادث المنيل، ومثلهم لحالات العجز الكلي.
وأضافت "والي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تعويضات أخرى للمصابين يتم تقديرها حسب الإصابة، بالإضافة لصرف معاش لأسر الضحايا قيمته 1500 جنيها شهريا.
وتابعت وزيرة التضامن، أن بنك "ناصر"، الذي تترأس إدارته تبرع بقيمة 5 مليون جنيها لإعادة ترميم معهد الأورام.
وأضافت "والي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تعويضات أخرى للمصابين يتم تقديرها حسب الإصابة، بالإضافة لصرف معاش لأسر الضحايا قيمته 1500 جنيها شهريا.
وتابعت وزيرة التضامن، أن بنك "ناصر"، الذي تترأس إدارته تبرع بقيمة 5 مليون جنيها لإعادة ترميم معهد الأورام.
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