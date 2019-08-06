برشلونة يعلق على مفاوضات التعاقد مع نيمار
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 07:17 ص
محمد الصو
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علق مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، على الأنباء المترددة بالساعات الماضية، حول النية للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودته إلى الكامب نو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة، أن التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي.
وتحدث كاردونر عن الأمر مع شبكة "تي في 3" الإسبانية: "اليوم، ليست القضية هي التعاقد مع نيمار، أعتقد أن الأمور معقدة، ونحن طرف غير فعال".
وأضاف، "نعلم بأن نيمار ليس سعيدا في باريس، ولا يرغب في الاستمرار هناك، وهذه مشكلة يجب أن تحل في ناديه ولا دخل لنا بها".
وتابع "لم نتحدث إلى باريس، بهذا الشأن، يجمعنا احترام كبير معهم، وإذا تواجد أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر اليوم، غير ذلك فإن الأمر مستبعد".
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