إنجلينا جولي لبناتها: الاهتمام بالعقل أهم من الملابس

وجهت الممثلة الأميركية إنجلينا جولي نصيحة لبناتها تتلخص بالاهتمام بتطوير العقل بدلاً من الاهتمام بالملابس والمظهر الخارجي.





وأكدت جولي، في مقال لها بمجلة "Elle" الفرنسية، أنها دائما ما تحث بناتها على الاهتمام بتطوير عقولهن بدلا من الاهتمام بمظهرهن الخارجي.





وقالت: "كثيرا ما أخبر بناتي أن أهم شيء يمكن أن يفعلنه هو تطوير عقولهن. يمكنك دائماً ارتداء ثوب جميل ولكن لا يهم ما ترتديه من الخارج إذا لم يكن عقلك قوياً".



