مصابون يروون شهاداتهم عن حادث المنيل: "جهنم الحمراء" (فيديو)







وأضاف في لقاء في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عى قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن صدمة الموقف أوقفت تفكيره، ورأى سيارات تنقلب وأشخاص يحترقون.



وقال مصاب آخر، إنه أثناء عودته للمنزل، فوجئوا بسيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه، بدون "نمر" واعترضت سيارة مكروباص، ثم حدث انفجار، وصفه بـ"جهنم الحمراء"، لافتا إلى أنه أصيب في الحادث وتم نقله للمستشفى.



روى أحد المصابين في الانفجار الذي وقع بالقرب من معهد الأورام، بمنطقة المنيل، إنه كان متواجدا داخل السيارة، وسمع صوت الانفجار، ووجد زجاج السيارة سقط عليه.