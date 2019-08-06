محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "الكنز2"





شوق الفنان محمد رمضان جمهوره لفيلم "الكنز2" وذلك بنشره صورة من كواليس العمل عبر حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





وعلق على الصورة قائلا: "عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد، هو علي الزيبق.. انتظروا في فيلم الكنز الجزء الثاني والأخير في عيد الأضحى بجميع سينمات مصر، ثقة في الله نجاح".





يذكر ان رمضان، يخوض بـ"الكنز2 " سباق عيد الأضحى المقبل.





"الكنز 2" من إخراج وقصة سینمائیة شریف عرفة، وقام بالتأليف عبد الرحیم كمال، ویضم عدداً ضخماً من النجوم في مقدمتهم محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، روبي، أمينة خليل، سوسن بدر، هاني عادل، أحمد مالك، عباس أبو الحسن، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، أحمد حاتم، وسارة عبد الرحمن.







