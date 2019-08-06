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نادر سعد: "المونوريل" أقل تكلفة من المترو

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:53 ص
نادر سعد: المونوريل أقل تكلفة من المترو
السفير نادر سعد
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نعيم يوسف
 
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قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزاء، إن مصر ستدخل ضمن زمرة دول قليلة لديها خدمة انقل بـ"المونوريل"، وهو نظام متطور للغاية ويعتبر من أحدث نظم النقل.

وتابع "سعد"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن "المونوريل"، أقل تكلفة من المترو في الإنشاء، حيث تصل إلى ثلث التكلفة العادية للمترو، ويتميز بسرعة التنفيذ أيضا، حيث يستغرق المونوريل 34 شهر، أما المترو فيتم تنفيذه في ضعف هذه المدة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزاء، أن هذه الأسباب بالإضافة إلى أنه وسيلة آمنة، وصديقة للبيئة لأنه يعتمد على الكهرباء، هي التي دفعت الحكومة لاختياره ليكون وسيلة النقل للعاصمة الإدارية.
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