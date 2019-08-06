وكيل أعمال كوتينيو يكشف حقيقة عودته إلى البريميرليج

أكد كيا جورابشاين وكيل أعمال البرازيلي فيليبي كوتينيو نجم وسط برشلونة الإسباني صعوبة عودة النجم البرازيلي إلى إنجلترا من بوابة مانشستر يونايتد.



وقال جورابشاين في تصريحات لإذاعة توك سبورت البريطانية: "

مانشستر يونايتد فريق عظيم ولديه لاعبون هناك وأكن لهذا النادي كل الاحترام".



وأضاف : "ولكن بالنسبة لكوتينيو، سيكون غاية في الصعوبة بل شبه مستحيل أن يلعب هناك".



واختتم جورابشاين تصريحاته قائلاً : "سيكون من الصعب أيضاً له اللعب في صفوف أي فريق إنجليزي من منافسي ليفربول، لدى كوتينيو ارتباط وثيق مع ليفربول خاصة أن وقته هناك كان رائعاً وكلما نتحدث في هذا الصدد ندرك صعوبة حدوث ذلك".



وكانت بعض التقارير الصحفية البريطانية أكدت رفض كوتينيو رحيله عن برشلونة لآرسنال ومانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي.



كنا أشارت بعض التقارير إلى أن انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان إلى البلوجرانا وضع شكوكا حول استمرار كوتينيو مع الفريق في الموسم المقبل بسبب تراجع مستواه الموسم الماضي.