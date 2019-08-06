رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لمستوى غير مسبوق



وقال "أمين"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، ومشاكل إيران من خطف ناقلات البترول، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدت إلى ارتفاع الأسعار.



ونصح المواطنين بالاستمرار في شراء الذهب، لأنه إذا اندلعت الحرب سوف يرتفع مرة أخرى، والخبراء يتوقعون أنه مازال لم يصل إلى النقطة الأعلى.

كشف الدكتور وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في مصر.