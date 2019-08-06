جماهير ريال مدريد تصدم نجم الفريق

وجهت جماهير ريال مدريد صدمة لنجمها الجديد فيرلاند ميندي الذي للملكي منذ شهر ونصف لتدعيم مركز الظهير الأيسر ومنافسة مارسيلو الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.



وأجرت صحيفة ماركا الإسبانية المقربة من الملكي استفتاء عبر موقعها عن الصفقة الأفضل بين فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد وجونيور فيربو نجم برشلونة وجاءت النتيجة صادمة، حيث صوتت نسبة 78% من جماهير ريال مدريد لصفقة جونيرو فيربو على اعتبار أنها الأفضل، في حين حصل فيرلاند ميندي على نسبة 22% فقط من أصوات الجماهير.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جماهير الملكي فضلت نجم برشلونة الجديد جونيور فيربو الذي تم التعاقد معه منذ يومين من ريال بيتيس ويلعب أيضاً في مركز الظهير الأيسر وسيكون خليفة جوردي ألبا في المستقبل.