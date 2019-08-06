ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

زيدان غاضب من استمرار هذا الثنائي مع الريال

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:24 ص
زيدان غاضب من استمرار هذا الثنائي مع الريال
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

مازال استمرار الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز، حتى هذه اللحظة داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، يسبب الغضب والصداع لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، والذي لا يرغب في استمرارهما بالموسم الجديد.


وقالت "ماركا الإسبانية" إن زيدان، طالب إدارة ناديه بضرورة التخلص من الثنائي بأقصى سرعة، لرغبته في تثبيت التشكيل النهائي قبل بداية الموسم.


وكان زيدان قال في تصريحات عقب الفوز على فنربخشة التركي في كأس أودي الودية : " أعمل على دعم لاعبي ريال مدريد باستمرار، وأثق في قدرتهم على تقديم موسم متميز، بالتأكيد لا نشعر بالرضا في تلقي ثلاثة أهداف خلال اللقاء، لكننا مطالبين بالنظر إلى الجانب الإيجابي، لقد أحرزنا خمسة أهداف خلال المواجهة، وفزنا في اللقاء بكل جدارة".


وتابعت الصحيفة، زيدان يرغب في توفير الأموال من وراء بيع الثنائي، من أجل التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفان دي بيك لاعب أياكس الهولندي، بالانتقالات الصيفية.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية