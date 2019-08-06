زيدان غاضب من استمرار هذا الثنائي مع الريال



مازال استمرار الويلزي جاريث بيل والكولومبي خيمس رودريجيز، حتى هذه اللحظة داخل صفوف ريال مدريد الإسباني، يسبب الغضب والصداع لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، والذي لا يرغب في استمرارهما بالموسم ال

جديد.





وقالت "ماركا الإسبانية" إن زيدان، طالب إدارة ناديه بضرورة التخلص من الثنائي بأقصى سرعة، لرغبته في تثبيت التشكيل النهائي قبل بداية الموسم.





وكان زيدان قال في تصريحات عقب الفوز على فنربخشة التركي في كأس أودي الودية : " أعمل على دعم لاعبي ريال مدريد باستمرار، وأثق في قدرتهم على تقديم موسم متميز، بالتأكيد لا نشعر بالرضا في تلقي ثلاثة أهداف خلال اللقاء، لكننا مطالبين بالنظر إلى الجانب الإيجابي، لقد أحرزنا خمسة أهداف خلال المواجهة، وفزنا في اللقاء بكل جدارة".