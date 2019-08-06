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أمل حجازي تؤدي مناسك الحج (فيديو)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 06:19 ص
أمل حجازي تؤدي مناسك الحج (فيديو)
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عبرت المطربة اللبنانية أمل حجازي، عن سعادتها الشديدة بأدائها مناسك الحج.

ونشرت مقطع فيديو، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي بالأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج. 

وعلقت أمل حجازي، على الفيديو: "اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام". 

يذكر أن حجازي، طرحت العديد من الأغانى الدينية بعد إرتدائها الحجاب من بينها "السلام عليك يا سيد الخلق"، و"حجابك تاج"، ويا سيدة النساء يا مريم". 

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