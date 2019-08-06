صدمة في برشلونة قبل بداية الموسم

أعلن نادى برشلونة الإسبانى عبر موقعه الرسمي عن إصابة نجم الفريق وقائد البلوجرانا ليونيل ميسي وغيابه عن جولة الفريق التحضيرية والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.





ويعانى ميسي من إصابة فى القدم اليمنى ولكن من المتوقع أن يعود إلى صفوف الفريق قبل بداية الدورى الإسبانى.





ويذكر أن برشلونة ستواجه فريق نابولى الإيطالى مباراتان وديتان بإمريكا إستعداداً للموسم الجديد.