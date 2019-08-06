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المبعوث الروسى يبحث إطلاق اللجنة الدستورية السورية مع رئيس "منصة موسكو"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 05:58 ص
المبعوث الروسى يبحث إطلاق اللجنة الدستورية السورية مع رئيس منصة موسكو
المبعوث الخاص للرئيس الروسى
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط، ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، مع رئيس "منصة موسكو" للمعارضة السورية قدرى جميل إطلاق اللجنة الدستورية السورية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الاثنين، عن بيان لوزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد، قوله إنه: "جرى خلال اللقاء مناقشة مهام التسوية السياسية فى سوريا، بما فيها تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها بأسرع ما يمكن، وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطنى السورى فى سوتشى وبنود قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254".

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها".

يذكر أن مؤتمر الحوار الوطنى السورى عقد فى مدينة سوتشى الروسية فى يناير عام 2018، وتقرر خلاله تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

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