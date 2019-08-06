بعد مطالبة الجمهور بعودته.. استئناف تصوير مسلسل "قيد عائلي"





حقق مسلسل "قيد عائلي" أثناء عرضه الاول علي قناة "Dmc" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، وبعد توقف الجزء الأول لا يزال الجمهور يسأل عن موعد عرض بقية الحلقات، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.





واستجابة لردود الأفعال القوية لعودة المسلسل ومطالبة الجمهور ببقية الحلقات بدء فريق عمل مسلسل "قيد عائلي" التصوير حيث من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





وتدور أحداث مسلسل “قيد عائلي” في 45 حلقة، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الاجتماعية الصادمة التي تناقش العديد من المشاكل الأسرية التي تحدث بسبب إغراءات المال والسلطة.





ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وهم: بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هالة فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منة فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، محمد نجاتي، وغيرهم، وهو من إنتاج: شركة فنون مصر، وسيناريو وحوار: محمد رجاء، وميشيل نبيل، وإخراج: تامر حمزة.