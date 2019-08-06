الإعلان عن مشاركة جديدة لممثل لبناني شهير وممثلة سورية فاتنة في "الهيبة-4"





كشفت ممثلة سورية قديرة وممثل لبناني مشهور عن مشاركتهما في مسلسل "الهيبة" في جزئه الرابع.





عبرت الممثلة السورية ديما قندلفت على صفحتها في "تويتر" عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل قائلة "سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل #الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل..".





في الوقت الذي أكد فيه الممثل اللبناني عادل كرم عن حماسه الكبير للمشاركة قائلا "بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير "الهيبة" مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت".



وأضاف "متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون الثاني مع العبقري سمير بركاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن".

وفي المقابل رحب نجم المسلسل تيم حسن بمشاركة كرم وقندلفت وكتب على صفحته في تويتر "أهلا ومية سهلا بعـادل الغالي نورت الهيبة بوجودك يا نجم وفرحة كبيرة وإضافة وجود ديمـا الغالية بيننا بالنجاح والتوفيق النا كلنا سوا إن شاء الله".



