صفقة برشلونة الجديدة مهددة بالغياب الشهر المقبل لأسباب إدارية

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة برشلونة الجديدة الياباني هيروكي آبي مهدد بالغياب عن مباريات البرسا في سبتمبر المقبل بسبب بعض الأسباب الإدارية التي تمنع ظهور اللاعب مع البلوجرانا.



وأفادت صح يفة سبورت الإسبانية بأن هذه الأنباء مخيبة لآمال مشجعي الفريق، حيث سبق لهيروكي آبي التعرض لإصابة أبعدته عن معسكر برشلونة التحضيري في اليابان.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن هيروكي آبي ظهر بشكل غير رسمي مع فريق برشلونة الرديف وسط معلومات تتحدث عن تقديمه مستوى جيداً من الناحيتين الفنية والهجومية.