يوفنتوس يطعن ريال مدريد في ظهره
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:59 ص
علاء خليف
Advertisements
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعي للحصول على خدمات الفرنسي "بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس على استعداد للتضحية بالثلاثي باولو ديبالا، وماندزوكيتش، وماتويدي، لمانشستر يونايتد مقابل عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس في الموسم الجديد.
وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم "بوجبا" رغم فشل الصفقة التبادلية بين لوكاكو وديبالا.
يذكر ان ريال مدريد الاسباني ايضًا مهتم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس على استعداد للتضحية بالثلاثي باولو ديبالا، وماندزوكيتش، وماتويدي، لمانشستر يونايتد مقابل عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس في الموسم الجديد.
وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم "بوجبا" رغم فشل الصفقة التبادلية بين لوكاكو وديبالا.
يذكر ان ريال مدريد الاسباني ايضًا مهتم بالتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
Advertisements