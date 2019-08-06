يوفنتوس يطعن ريال مدريد في ظهره

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي يسعي للحصول على خدمات الفرنسي "بوجبا" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت صحيفة "توتو سبورت" أن يوفنتوس على استعداد للتضحية بالثلاثي باولو ديبالا، وماندزوكيتش، وماتو يدي، لمانشستر يونايتد مقابل عودة بول بوجبا لصفوف يوفنتوس في الموسم الجديد.





وتأتي رغبة يوفنتوس في ضم "بوجبا" رغم فشل الصفقة التبادلية بين لوكاكو وديبالا.