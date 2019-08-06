ميسي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير برشلونة
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:56 ص
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وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الاسباني، رسالة إلى جماهير النادي الكتالوني عقب تعرضه لإصابة في الساق، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.
وكتب ميسي عبر حسابه على موقع "انستجرام": " كنت أتطلع لبدء الموسم مع برشلونة، لكنني تعرضت لإصابة ستجبرني على الابتعاد لبعض من الوقت، أشكركم على رسائلكم الداعمة، الحماس كان يسيطر علي من أجل التواجد في جولة الولايات المتحدة التحضيرية، لكن هذا هو حال كرة القدم، أراكم قريباً".
ويغيب "ميسي" عن جولة برشلونة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار تحديد موقفه من مباراة أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني.
وكتب ميسي عبر حسابه على موقع "انستجرام": " كنت أتطلع لبدء الموسم مع برشلونة، لكنني تعرضت لإصابة ستجبرني على الابتعاد لبعض من الوقت، أشكركم على رسائلكم الداعمة، الحماس كان يسيطر علي من أجل التواجد في جولة الولايات المتحدة التحضيرية، لكن هذا هو حال كرة القدم، أراكم قريباً".
ويغيب "ميسي" عن جولة برشلونة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، في انتظار تحديد موقفه من مباراة أتليتك بلباو في افتتاح الدوري الاسباني.
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