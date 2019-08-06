ميجان ماركل تحتفل بعيد ميلادها في احتفال خاص

احتفلت دوقة ساسكس ميجان ماركل بعيد ميلادها الـ38، أمس الأحد 4 أغسطس/آب.





ولم يحضر أفراد العائلة المالكة الحفل، ولفت الصحفيون الانتباه إلى أن الحفلة كانت منزلية صغيرة شملت أصدقاءها المقربين في بيتها فروغمور كوتاج، بحسب صحيفة "ميرور".





ووفقا لمصدر داخلي تجنبت ميغان أي احتفالات كبيرة بعد رد فعل عنيف من إقامتها احتفالا بمولودها آرتشي باهظ الثمن في فندق نيويورك، تكلفة الليلة فيه 57.400 جنيه استرليني وحضرته سيرينا وليامز وأمل كلوني وأبيغل سبينسر وميشا نونو وغايل كينغ.





وقضت ميغان ماركل عيد ميلادها العام الماضي في حفل زفاف صديق زوجها المقرب تشارلي فان شتراوبنزي.





وبما أن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام لم تحضر الحفل فزعمت بعض الصحف أن السبب هو الخلاف بينهما.