ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

السد السعودي يتعاقد مع مهاجم الداخلية الأسبق

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:43 ص
السد السعودي يتعاقد مع مهاجم الداخلية الأسبق
Advertisements
طباعة
مصطفي الجندي
 
Advertisements

نجح مجلس إدارة نادي السيد السعودي، في الحصول على توقيع اللاعب أحمد الشعراوي، مهاجم فريق الداخلية الأسبق، لتدعيم صفوفة في الموسم الجديد.


وقام اللاعب بالتوقيع للسد في حضور محمود أحمد وكيل اللاعبين، وذلك لمدة موسم واحد.


ويعد شعراوي لاعب سابق في أندية عرب الرمل، وميت خاقان، والداخلية، والبنك الأهلي، وإف سي مصر.


وإنضم اللاعب في الموسم الماضي لفريق حطين السعودي، قبل الإستقرار على الإنضمام لفريق السيد.


وكان اللاعب صاحب الـ 27 عاما، قريب من التوقيع لفريق جمهورية شبين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقرر إستكمال مسيرتة في الأحتراف الخارجي.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية