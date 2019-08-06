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"السبقانة كسبانة" من فيلم"ولاد رزق 2" تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:45 ص
السبقانة كسبانة من فيلمولاد رزق 2 تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
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طرح صناع "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "السبقانة كسبانة".

وسيطر الطابع الشعبى على الأغنية التي أداها محمد الفنان وإسلام أبيض.

الأغنية كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض، واقتربت حتى الآن من تحقيق مليون مشاهدة في وقت قياسي.

"ولاد رزق" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم ونسرين آمين، وحقق الجزء الأول إيرادات تجاوزت ٣٤ مليون جنيه.

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