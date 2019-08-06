بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش

اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على خدمات أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وتواصل مسؤولي الناديين خلال الساعات الماضية، والتي وافق خلالها اللاعب على ارتداء قميص بيراميدز، بالموسم الجديد.



