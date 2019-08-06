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بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:21 ص
بيراميدز يقترب من التعاقد مع مدافع الجيش
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محمد الصو
 
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اقترب مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، من الحصول على خدمات أحمد سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.


وتواصل مسؤولي الناديين خلال الساعات الماضية، والتي وافق خلالها اللاعب على ارتداء قميص بيراميدز، بالموسم الجديد.


ويسعى بيراميدز بقيادة الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني، في تدعيم خط دفاعه استعدادا للموسم الجديد، والكونفدرالية الإفريقية.


ويلتقي بيراميدز النجم الكونغولي، مساء الجمعة المقبلة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

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