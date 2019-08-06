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الكشف عن خطة باريس لإبعاد نيمار عن برشلونة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 03:16 ص
الكشف عن خطة باريس لإبعاد نيمار عن برشلونة
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن تطورات جديدة في علاقة نادي باريس سان جيرمان مع لاعب الفريق نيمار جونيور حيثُ ترغب الإدارة في إبعاده هذا الصيف.


وقالت الصحيفة الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان عرضت نيمار على مانشستر يونايتد لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالية.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن باريس على استعداد للتفاوض مع ناديي ريال مدريد ويوفنتوس من أجل نيمار ليغادر على سبيل الإعارة فقط.


وأكدت "سبورت" أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان يريدون إعاقة انتقال نيمار إلى برشلونة لتوتر العلاقة بين الإداراتين هنا وهناك.

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