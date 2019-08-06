الموت يفجع مطربة شهيرة

أعلنت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي، وفاة جدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".





ونشرت أماني صورة لها مع جدتها وعلقت عليها قائلة: "يا إمّيمتي يا غالية لشكون خليتني أنا وماما، قلبي محروق، معاك وبجنبك عمري كلو وكبرتيني ودللتني واللي قاهرني موتك وأنا بعيدة، مانيش مصدقة إني مش بش نسمع صوتك وانتي تناديلي وموش بش نشم ريحتك ونعنقك كيما العادة".





وأضافت: "اللي قاهرني أني موش بش تدعيلي هاكي الدعوة متاع كل يوم، يقوي سعدك يا بنيتي ويبعد عليك ولاد وبنات الحرام، وجعتي كبيرة يا ربي صبرني يا رب وصبر ماما وقويها، يا رب أرحم جدتي ونعمها بالجنة وأغفر لها وأسكنها فسيح جناتك".