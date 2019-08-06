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آس: زيدان يصر على حسم صفقة الموسم

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:38 ص
آس: زيدان يصر على حسم صفقة الموسم
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مني العوضي
 
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أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد يأمل في إنهاء صفقة انضمام مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.


وقالت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زيدان لا يريد سوى بوجبا نظراً لأن خط وسط الفريق يعاني كثيراً واتضح ذلك خلال المباريات الودية التي لعبها النادي الملكي.


وأشارت الصحيفة الإسبانية عبر غلافها الصادر اليوم الثلاثاء أن نادي مانشستر لا يريد التفاوض على بيع لاعب وسطه.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا يضغط على ريال مدريد لرفع عرضه باهتمامٍ مزعوم من يوفنتوس الإيطالي.

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