آس: زيدان يصر على حسم صفقة الموسم

أوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد يأمل في إنهاء صفقة انضمام مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زيدان لا يريد سوى بوجبا نظراً لأن خط وسط الفريق يعاني كثيراً واتضح ذلك خلال المباريات الودية التي لعبها النادي الملكي.



