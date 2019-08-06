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5 صفقات تشعل اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:33 ص
5 صفقات تشعل اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي
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مني العوضي
 
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قد تشهد الأيام القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية إبرام عدد من الصفقات التي أوشكت على إنتهاء إجراءاتها في الأندية الأوروبية الكبرى.


ويتوقع أن تتم بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق اﻹنتقالات في الدوري الانجليزي بالتحديد.


ويقترب برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتنج لشبونة من تمثيل مانشستر يونايتد، كما أن مهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بات على مقربة من أولد ترافورد وقيادة خط هجوم الشياطين.


وبات جيوفاني لوسيلسو نجم ريال بيتيس على أعتاب الانضمام إلى توتنهام هوتسبير لتدعيم خط وسط الفريق بالموسم الجديد بناءاً على اختيار المدرب ماوريسيو بوتشتينو.


وفي آرسنال؛ لا يزال كيران تيرني قريباً من تمثيل صفوف آرسنال هذا الصيف من سيلتك، فالاسكتلندي سيكون إضافة كبيرة لخط دفاع المدفعجية.


وأصبح نادي إيفرتون على استعداد لإجراء مفاوضات جادة مع كريستال بالاس من أجل ضم ويلفرد زاها وذلك وسط ترقب من آرسنال المهتم أيضاً بضم اللاعب.

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