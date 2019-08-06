5 صفقات تشعل اللحظات الأخيرة في الميركاتو الصيفي

قد تشهد الأيام القليلة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية الحالية إبرام عدد من الصفقات التي أوشكت على إنتهاء إجراءاتها في الأندية الأوروبية الكبرى.





ويتوقع أن تتم بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سوق اﻹنتقالات في الدوري الانجليزي بالتحديد.



