ملك الأردن يعزي الرئيس السيسى بضحايا حادث معهد الأورام

بعث ملك الأردن عبدالله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضحايا الحادث الإرهابى الجبان، الذى وقع فى محيط منطقة القصر العينى بالقاهرة، وأودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين.





وأعرب ملك الأردن، في البرقية، عن إدانته لهذا العمل الجبان، مؤكداً تضامن الأردن ووقوفه إلى جانب مصر في جهود محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.





وعبر العاهل الأردنى عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.