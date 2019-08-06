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الزمالك يعلن الموعد النهائي لبث قناة النادي

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 02:09 ص
الزمالك يعلن الموعد النهائي لبث قناة النادي
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زف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خبر سار لجماهير القلعة البيضاء اليوم بعد إعلانه عن الموعد النهائي لبث قناة النادي والاتفاق على كافة الأمور المالية والفنية الخاصة بالقناة.

وقال "منصور" في تصريحات تلفزيونية على قناة المحور: تم الاتفاق مع إعلام المصريين على انطلاق قناة الزمالك في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أن النادي الأهلي هو أول نادي في مصر والمنطقة العربية الذي أنشأ قناة خاصة بالنادي مطلع عام 2008. 

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