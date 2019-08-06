هند صبري تنعى ضحايا حادث المنيل





نعت النجمة هند صبري، ضحايا حادث انفجار سيارة مفخخة في محيط معهد الأورام.





ونشرت هند صبري، صورة سوداء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": "البقاء لله وخالص العزاء في ضحايا معهد الأورام حفظ الله شعوبنا العربية. رحم الله الشهداء".





كان محيط معهد الأورام شهد انفجارًا شديدًا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين.







