محسن محيي الدين يكشف كواليس رحلته مع الفن لـ "كلام ستات" على "ON E"

يحل الفنان محسن محيي الدين ضيفًا على برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة ON E، في الرابعة والنصف من عصر الأربعاء المقبل.





ويتحدث محسن محيي الدين عن كواليس رحلته مع الفن، وأبرز المحطات في مشواره، ورؤيته للسينما والدراما حاليا، وغيرها من الملفات.





يذكر أن برنامج "كلام ستات" يعرض على قناة ON E، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع في تمام الرابعة والنصف عصرا، وتقدمه شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي.



