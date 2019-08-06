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تعرف على عدد مشاهدات "الصيف ابتدى" لواما بعد طرحها بـ 10 ساعات

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:18 ص
تعرف على عدد مشاهدات الصيف ابتدى لواما بعد طرحها بـ 10 ساعات
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طرح فريق واما أغنية "الصيف إبتدى" وهي الأغنية الرئيسية لألبومهم الجديد، على طريقة الـ"Lyrics clip"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الصيف إبتدى" من كلمات هاني رجب، ألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل.

واستطاعت الأغنية تحقيق أكثر من 50 ألف مشاهدة خلال 10 ساعات.

ألبوم فريق واما الجديد يضم 10 أغنيات، وبمثابة عودتهم للغناء معًا بعد عدة سنوات، وتم التعاون فيه مع نخبة من الشعراء مثل أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، تامر حسين، أما الألحان فتم التعاون مع محمد يحيى، رامى جمال، إيهاب عبد الواحد، أحمد فهمى، والتوزيع الموسيقى لكل من نادر حمدى، توما، إيهاب فاروق.


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