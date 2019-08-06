تركي آل الشيخ يعلن تأجيل طرح ألبوم عمرو مصطفى





أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، تأجيل طرح ألبوم عمرو مصطفى، الذي أعلن عنه آل الشيخ، في وقت سابق.





وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "ألبوم الفنان الكبير عمرو مصطفى أجلته بتفاهم معه رغم إنه جاهز لفكرة وتوقيت قريب في شهر أكتوبر أو نوفمبر".





وأضاف في سياق مشابه خلال البوست الذي نشره: "حابب أدعم ألبوم غنائي يضم مجموعة من الأصوات الشابة ، ولنقل مثلًا ٦ أصوات جديدة في ألبوم واحد،، لمن يجد في نفسه الموهبة يبعث مقطع لصوته على حسابي الخاص في الإنستجرام، وسأستمع لها وأختار منها أنا وأخي حمادة اسماعيل ... بالتوفيق".





كان آل الشيخ أعلن في يونيو الماضي عن مفاجأة جديدة من نوعها، وهي عبارة عن ألبوم كامل من كلماته وألحان وغناء عمرو مصطفى.





وكتب آل الشيخ عبر حسابه بـ"فيسبوك": "سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وبتوزيع لنخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم".





وأضاف: "أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي. اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا ٤ أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر ما أتعبني جنان عمرو مصطفى. ربنا يتمم على خير... أتحداكم".







