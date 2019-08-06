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72 مليون حصيلة حملة التبرعات التي أطلقها عمرو أديب لترميم معهد الأورام

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 04:38 ص
72 مليون حصيلة حملة التبرعات التي أطلقها عمرو أديب لترميم معهد الأورام
الإعلامي عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن الحملة التي أطلقها لجمع تبرعات لإعادة ترميم المعهد القومي للأورام بعد الضرر الذي تعرض له إثر الحادث الإرهابي الذي وقع في محطيه، أدت إلى جمع تبرعات قيمتها 72 مليون و260 ألف جنيها.

كان "أديب"، قد أطلق حملة خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، لجمع تبرعات للمساهمة في إعادة ترميم المعهد بعض الأضرار التي لحقت به.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، وقالت: فى إطار فحص حادث إنفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى أمام معهد الأورام.. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وانتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفنى أن السيارة كانت بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى إنفجارها.

وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لإستخدامها فى تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

هذا وقد توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة إستعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجارِ استكمال عمليات الفحص والتحرى وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية.
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