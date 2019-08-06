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موعد مباراة الهلال السعودي والأهلي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:05 ص
موعد مباراة الهلال السعودي والأهلي والقنوات الناقلة
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حسن شحاتة
 
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة محبي الكرة العربية، صوب ملعب “الجوهرة المشعة”، لمشاهدة القمة السعودية الآسيوية المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونظيره أهلي جدة، ضمن إطار ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.


وتنطلق المبارة بينهما في تمام السابعة إلا ثلث مساء الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ثلث مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.


ويسعى نادي الهلال لتحقيق الفوز لقطع شوط كبير نحو دور الثمانية، لمصالحة جماهير الزعيم السعودي بعد فقدان لقب الدوري في الموسم الماضي لصالح النصر.


بينما يتطلع الأهلي لبداية قوية قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة من أجل طمأنة جماهير الراقي السعودي، خاصة بعد النتائج السلبية للفريق في الموسم الماضي واحتلال المركز الرابع بصعوبة في الجولة الأخيرة.
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