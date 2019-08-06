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حسرة في برشلونة.. الظهور الأول لموهب البرسا مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:56 ص
حسرة في برشلونة.. الظهور الأول لموهب البرسا مع باريس سان جيرمان
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مني العوضي
 
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شارك تشافي سيمونز نجم برشلونة المنتقل حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في إحدي المباريات مع فريق الشباب بالنادي الباريسي.


وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن عن تعاقده مع الموهبة الواعدة تشافي سيمونز لاعب برشلونة، بعد أن كان اللاعب الملقب بـ"تشافي الجديد" من أهم المواهب في النادي الإسباني، وسط توقعات بمسيرة مبهرة.


وقدم سيمونز أداء رائع في الظهور الأول له رفقة باريس سان جيرمان بعد رحيله عن صفوف برشلونة.


الجدير بالذكر أنه قد نشب خلافاً بين برشلونة ووكيل أعمال النجم الصغير مينو رايولا، ليعلن رحيله عن أكاديمية لاماسيا ومنح الأولوية للتركيز على مواهب أخرى، وهو الأمر الذي دفع باريس لاستغلال الموقع، واقتناص الموهبة من نظيره الإسباني، وسط ضجة كبيرة بين كل المتابعين.

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