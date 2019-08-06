حسرة في برشلونة.. الظهور الأول لموهب البرسا مع باريس سان جيرمان

شارك تشافي سيمونز نجم برشلونة المنتقل حديثًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في إحدي المباريات مع فريق الشباب بالنادي الباريسي.





وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلن عن تعاقده مع الموهبة الواعدة تشافي سيمونز لاعب برشلونة، بعد أن كان اللاعب الملقب بـ"تشافي الجديد" من أهم المواهب في النادي الإسباني، وسط توقعات بمسيرة مبهرة.



