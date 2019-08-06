تقارير إسبانية: باريس سان جيرمان يريد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة

أكدت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس عدم إعادة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" أن نادي باريس سان جيرمان لا يود عودة نيمار إلى برشلونة ويضع كل العوائق الممكنة أمام إتمام هذه الصفقة.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" أن نادي باريس سان جيرمان لا يود عودة نيمار إلى برشلونة ويضع كل العوائق الممكنة أمام إتمام هذه الصفقة.