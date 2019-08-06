ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تقارير إسبانية: باريس سان جيرمان يريد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:52 ص
تقارير إسبانية: باريس سان جيرمان يريد توجيه ضربة قاضية إلى برشلونة
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
أكدت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس عدم إعادة نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال موقع "ديفنسا سنترال" أن نادي باريس سان جيرمان لا يود عودة نيمار إلى برشلونة ويضع كل العوائق الممكنة أمام إتمام هذه الصفقة.

وأشار الموقع الأسباني أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يريد نقل البرازيلي نيمار إلى ريال مدريد وليس برشلونة.

وكان نيمار قد أعلن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعد قضاء موسمين مع الفريق منذ قدومه من برشلونة في 2017.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية