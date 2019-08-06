نشرة أخبار منتصف الليل.. رئيس الوزراء يتفقد مبنى معهد الأورام لمتابعة أعمال إصلاحه

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام، ورئيس الوزراء يتفقد مبنى معهد الأورام لمتابعة أعمال إصلاحه.

وزيرة التضامن توجه بسرعة صرف التعويضات لأسر شهداء ومصابي حادث معهد الأورام

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة صرف التعويضات المقررة لشهداء ومصابي الحادث الإرهابي الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام؛ حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.

رئيس الوزراء يتفقد مبنى معهد الأورام لمتابعة أعمال إصلاحه

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مبنى معهد الأورام الذي وقع أمامه الحادث الإرهابي أمس، ويتابع مدبولي أيضا بدء شركة المقاولون العرب أعمال الإصلاح، ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بزيارة المصابين من الحادث الإرهابى بمحيط المعهد.

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