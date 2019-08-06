هشام عباس يتألق على يوتيوب بعد غياب سنوات!
الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:49 ص
Advertisements
Advertisements
فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي"، ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".
وتألق عباس، على موقع الفيديوهات الشهير بعد نجاح الأغنية في حصد مشاهدات الجمهور.
ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- هشام عباس يتالق بحفل ربيع جماهيري في أكتوبر (صور)
- هشام عباس يتألق في حفل جماهيري ببورتو سعيد (صور)
- بعد غياب سنوات.. هشام عباس يفاجئ الجمهور بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي" (فيديو)
- ردود فعل الجمهور على عودة هشام عباس إلى الساحة من جديد بأغنية "شاري بالغالي"
- هشام عباس يطرح "شاري بالغالي" ضمن ألبومه الجديد