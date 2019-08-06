هشام عباس يتألق على يوتيوب بعد غياب سنوات!

فاجأ الفنان هشام عباس الجمهور، بعد طول غياب عن الساحة بأغنيته الجديدة "شاري بالغالي"،

ضمن ألبومه المنتظر "عامل ضجة".





وتألق عباس، على موقع الفيديوهات الشهير بعد نجاح الأغنية في حصد مشاهدات الجمهور.



ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية من جمهور عباس، حيث عبر الكثيرون عن سعادتهم بعودته للغناء مجددًا بعد فترة انقطاع طويلة عن إصدار الألبومات.