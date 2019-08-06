غلق مخبز بلدي في منية النصر لوجود خطر داهم بالدقهلية

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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على غلق مخبز بلدي بمدينة منية النصر لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية وتحرير محضر للمدير المسئول.



وشدد شاروبيم على ضرورة استمرار الحملات الرقابية لمديرية الصحة على منافذ تقديم وبيع وعرض مختلف السلع والمنتجات الغذائية لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.



جاء قرار محافظ الدقهلية بناءا على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة الذي أشار إلى وجود دورة مياه تفتح مباشرة على صالة التشغيل داخل المخبز بما يمثل خطر داهم،كما يوجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية.