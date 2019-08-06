أبرز أخبار التوك شو الاثنين 5-8-2019





تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم لن يختلف نهائيًا عن طقس الأمس سواء من درجة الحرارة أو نسب الرطوبة.قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب القصر العيني، إن هناك نحو 29 حالة وصلوا للمعهد نتيجة حادث معهد الأورام، بينهم 4 حالات توفوا فور وصولهم، و4 حالات كانوا إصابات طفيفة وغادروا المستشفيات وخرجوا.قال أحد شهود العيان، بحادث انفجار معهد الأورام يعمل سائق ميكروباص، إن زميله تصادم مع سيارة موديل "كيا سيراتو"؛ لأن الأخير كان يسير عكس الاتجاه.قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء أمس أثر على الواجهات الخارجية، موضحًا أنه تم إسناد عملية ترميم المبنى لشركة المقاولون العرب، وبالفعل بدأوا في العمل، ورفع الأنقاض.وأضاف "سعد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي، حيث ستكون 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول وجود ظاهرة ضوئية أنارت سماء الجمهورية بلون أصفر واضح، مؤكدة أن هذه الظاهرة ترجع إلى أحد الغازات العاكسة للضوء، وهي منقولة من الجهة الشرقية.ولفت إلى أن الـ جي بي إس الموجود في السيارة أكد أنها كانت متجهة نحو منطقة التحرير، معقبًا: "التحرير به مؤسسات ضخمة مصرية ودولية، كنا أمام عملية إرهابية ستنفذ ضد مكان ضخم جد".