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أبرز أخبار التوك شو الاثنين 5-8-2019

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:39 ص
أبرز أخبار التوك شو الاثنين 5-8-2019
أبرز أخبار التوك شو الاثنين
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رقية جمال - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.

"الأرصاد": طقس أغسطس حار بسبب ارتفاع نسب الرطوبة
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم لن يختلف نهائيًا عن طقس الأمس سواء من درجة الحرارة أو نسب الرطوبة.

عميد طب القصر العيني: استقبلنا 29 حالة من مصابي انفجار معهد الأورام
قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب القصر العيني، إن هناك نحو 29 حالة وصلوا للمعهد نتيجة حادث معهد الأورام، بينهم 4 حالات توفوا فور وصولهم، و4 حالات كانوا إصابات طفيفة وغادروا المستشفيات وخرجوا.

سائق ميكروباص يكشف معلومة جديدة عن منفذ حادث معهد الأورام
قال أحد شهود العيان، بحادث انفجار معهد الأورام يعمل سائق ميكروباص، إن زميله تصادم مع سيارة موديل "كيا سيراتو"؛ لأن الأخير كان يسير عكس الاتجاه.

عميد معهد الأورام: مرضانا بخير.. وبدأنا أعمال الترميم
قال الدكتور حاتم أبو القاسم، عميد معهد الأورام، إن التفجير الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام مساء أمس أثر على الواجهات الخارجية، موضحًا أنه تم إسناد عملية ترميم المبنى لشركة المقاولون العرب، وبالفعل بدأوا في العمل، ورفع الأنقاض.

"الوزراء": 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ومصاب في حادث معهد الأورام
وأضاف "سعد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي، حيث ستكون 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن ظاهرة الشفق الأحمر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول وجود ظاهرة ضوئية أنارت سماء الجمهورية بلون أصفر واضح، مؤكدة أن هذه الظاهرة ترجع إلى أحد الغازات العاكسة للضوء، وهي منقولة من الجهة الشرقية.

الباز: السيارة المستخدمة في عملية تفجير معهد الأورام كانت تستهدف هذا المكان
ولفت إلى أن الـ جي بي إس الموجود في السيارة أكد أنها كانت متجهة نحو منطقة التحرير، معقبًا: "التحرير به مؤسسات ضخمة مصرية ودولية، كنا أمام عملية إرهابية ستنفذ ضد مكان ضخم جد".
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