ياني ينشر فيديو على ساحل البحر في مصر

نشر الموسيقار العالمي ياني، مقطع فيديو لحفل موسيقي أقامه، في الساحل الشمالي في مصر، وقال إنه كان مليئا بالمشاعر.





نشر ياني، الفيديو، اليوم الاثنين، وقال إنه من حفله الذي أحياه، مؤخرا، بمدينة الساحل الشمالي.



