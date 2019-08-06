ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ياني ينشر فيديو على ساحل البحر في مصر

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:28 ص
ياني ينشر فيديو على ساحل البحر في مصر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

نشر الموسيقار العالمي ياني، مقطع فيديو لحفل موسيقي أقامه، في الساحل الشمالي في مصر، وقال إنه كان مليئا بالمشاعر.

نشر ياني، الفيديو، اليوم الاثنين، وقال إنه من حفله الذي أحياه، مؤخرا، بمدينة الساحل الشمالي.

وكتب على صفحته في "فيسبوك": "ياني على شاطئ البحر. الحياة في الساحل الشمالي مليئة بالمشاعر".

وقدم الموسيقار العالمي، خلال الحفل، مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة.

ومن أشهر مؤلفاته ياني "Thirst for Life" و"Our Days"، و"Can’t Wait"، و"What You Get".

وهذه الحفلة ليست المرة الأولى، التي يُحيي فيها ياني حفلا في مصر، إذ أقام حفلا موسيقيا، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015 في الأهرامات.

أحيا الموسيقار العالمى يانى حفله بالساحل الشمالى، والذى يأتي ضمن مجموعة من الحفلات للموسيقار العالمي في صيف 2019.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية