ياني ينشر فيديو على ساحل البحر في مصر

وقدم الموسيقار العالمي، خلال الحفل، مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة.





ومن أشهر مؤلفاته ياني "Thirst for Life" و"Our Days"، و"Can’t Wait"، و"What You Get".





وهذه الحفلة ليست المرة الأولى، التي يُحيي فيها ياني حفلا في مصر، إذ أقام حفلا موسيقيا، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2015 في الأهرامات.