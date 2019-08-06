لاعب وحيد أذهل رونالدو خلال مسيرته.. وسبب غريب وراء الاحتفال بـ"الصرخة"

كشف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى عن اللاعب الذى كان يتمنى أن يزامله خلال مسيرته الكروية فى حديث لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وقال رونالذو إن النجم الذى كنت أريد مزاملته هو الأسطورة البرتغالية أوزيبيو والذى توفى، وكشف رونالدو أنه مثل أعلى لكل اللاعبين وكان يتمنى مزاملته فى المنتخب الوطنى.

وتحدث أيضاً رونالدو عن أفضل هدف سجله فى مسيرته، قائلاً :" سجلت حوالى 700 هدف من الصعب علي الإختيار لكنني سأختار الإجابة البسيطة بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف كانت مهمة".

وعن سر إحتفاله بالصرخه، قال :"كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي مباراة ودية وإستطعت التسجيل وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال ".

وتحدث أيضاً عن المهنة الذى يرغب بها حال لم يصبح لاعب كرة وقال :" التمثيل أو عارض أزياء أحبهم كثيراً ".