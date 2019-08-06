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خبير تكنولوجيا معلومات: "نظرية فوت علينا بكره ستنتهي تمامًا مع التحول الرقمي"

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 01:10 ص
خبير تكنولوجيا معلومات: نظرية فوت علينا بكره ستنتهي تمامًا مع التحول الرقمي
عادل عبدالمنعم - خبير تكنولوجيا المعلومات
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي يعني تقديم الخدمات الحكومية للمواطن بشكل إلكتروني، سواء من خلال تطبيقات على الموبيلات، أو الخدمات عن طريق الإنترنت، معقبًا: "نظرية فوت علينا بكرة، ستنتهي تمامًا في التحول الرقمي".

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن التحول الرقمي سيقضي بشكل تام على الفساد، أو الحصول على العمولة أو الرشاوي، أو السعي وراء مكسب غير قانوني، لأن كل شيء سيكون متتبع الكترونيًا.

ولفت إلى أن التحول الرقمي سيكشف حجم الاقتصاد الموازي الغير معروف لدى الدولة، لافتَا إلى أن تتبع الأموال في التحول الر قمي سهل للغاية، ومن الممكن تحديد أي معاملة مالية قد تحدث
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