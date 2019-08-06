بعد عمل 20 يوما.. "الآثار" تنجح في وضع مسلة رمسيس فوق عربات نقلها من القاهرة إلى العلمين والتحرك الليلة (صورة)

كشف مصدر بوزارة الآثار لـ"الفجر"، عن أن أعمال رفع وإمالة مسلة الملك رمسيس الثاني في حديقة الأندلس أمام برج القاهرة في منطقة الزمالك تمت، وحاليًا يتم الاستعداد لنقلها إلى متحف العلمين الجديد في مدينة العلمين الجديدة.





وكشف المصدر عن أن شركتين والمجلس الأعلى للآثار حاولوا فك مسلة الملك رمسيسالثاني، على مدى ما يقرب من 20 يومًا مضت ولكن ظلت المسلة صامدة أمام محاولاتهم التي اكتلمت اليوم 5 أغسطس.





وأضاف المصدر أن أولى المحاولات كانت عن طريق خلخلة المسلة من أعلى إلى أسفل وهو ما اعترض عليه المرممين وتم إيقاف هذه المحاولات على الفور والبدء بمحاولات جديدة.





وبدأت المحاولات الثانية والتي تقوم على أساس إزالة القاعدة السفلية للمسلة ثم إحاطتها بقميص من المعدن تمهيدًا لرفعها ثم إمالتها على عربات النقل، وقال المصدر أن القاعدة كانت صلبة للغاية ومدعمة بكمر حديد من الداخل وهو الأمر الذي تعثر معه إزالتها، ثم وبقيادة شركة إيطالية تم النزول بالحفر إلى منتصف القاعدة الأسمنتية والتي تم وضعها منذ الستينات لتركيب المسلة فوقها.





وتم عمل ثقوب بها ووضع صلبات حديدية ثم النشر من أسفل الثقوب، ثم إحاطة المسلة بقميص معدني مع ملء الفراغ ما بين القميص والمسلة بمواد من الكاوتشوك وتم الاستعانة بونشين لإمالتها على العربات الخاصة بالنقل، والتي تستعد للتحرك صوب مدينة العلمين.





وحصلت "الفجر" على صورة وحيدة لإمالة المسلة، وذلك لتعذر التصوير مساءً، ووصف المصدر الصورة بأنها نهاية محاولات استمرت لمدة 20 يومًا، وأشاد بالمرممين المصريين الذين استطاعوا إنجاز هذا العمل.





وأشار المصدر إلى أن المسلة موجودة في حديقة المسلة المواجهة لبرج القاهرة، وتعتبر هي المسلة القبل الأخيرة الموجودة في القاهرة، حيث أن بعد نقلها لن يكون موجود مسلات قائمة بالعاصمة سوى مسلة مطار القاهرة الدولي، والتي أصبحت حاليًا غير مرئية بسبب تقاطع الكباري أمامها.





يذكر أن المسلة تعود للملك رمسيس الثاني، وموطنها الأصليمنطقة صان الحجر والتي حوت وضمت العديد من المسلات منهاهذه المسلة، والتي نُقلت بعد ثورة يوليو 52 إلى منطقة الجزيرةأمام برج القاهرة، كما يوجد مسلة أخرى من نفس منطقة صانالحجر أمام مطار القاهرة الدولي.





وعلى مدى ما يقرب من 70 عامًا ظلت المسلة أحد معالم منطقةالجزيرة بالقاهرة، حيث تقع بالقرب من البرج، والمسلة للملكرمسيس الثاني الذي هو أحد أعظم ملوك مصر القديمة، حيثشيد العديد من المعابد منها معبد أبو سمبل، وصرح معبدالأقصر، وله عدد من التماثيل المشهورة منها تمثاله في منطقةميت رهينة وقام بتأسيس عاصمة برعمسيس وله عدد كبير منالمسلات في تانيس "صان الحجر".