وزيرة التضامن: تخصيص 5 ملايين جنيه من بنك ناصر لترميم معهد الأورام



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد " إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه شركة المقاولون بترميم المعهد.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستعمل على تقديم معاشات وتعويضات لأسر ضحايا حادث معهد الأورام.



وأوضحت أنه سيتم تعويض أسر الضحية بمبلغ 100 ألف جنيه بينما المصابين الذي يحتاجون علاج لفترة طويلة 50 ألف جنيه أما العجز الكلي 100 ألف جنيه بالإضافة إلى معاش دائم 1500 لأسر الضحايا مع معاشهم التأميني.



أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من ميزانية بنك ناصر لصالح ترميم معهد الأورام،