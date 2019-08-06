ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يشكر الجماهير على دعمها بعد الإصابة

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 12:01 ص
ميسي يشكر الجماهير على دعمها بعد الإصابة
ميسي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، رسالة خاصة لمتابعيه وجماهيره حول العالم، بعد تعرضه للإصابة وغيابه عن فترة الإعداد.

 

وشكر ميسي، كل من سانده عقب إعلان إصابته مؤكدا على عودته بشكل أقوى خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه سيغيب فقط عن رحلة أمريكا.

 

وكتب ميسي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"كنت أريد السفر لكن للأسف أصبت في أول تدريب لي، شكراً على دعمكم، أردت المشاركة مع الفريق في رحلة أمريكا لكن لا استطيع في هذه المرة، أراكم قريباً، عناق للجميع".

 

وكان برشلونة، أعلن عن غياب نجمه الأبرز عن رحلة أميريكا تحضيرا للموسم الجديد بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

Advertisements
المزيد عن: ميسي ريال مدريد رياضة الاصابة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
الدحيل - قطر
-
x
18:00
-
السد - قطر
الأهلي - السعودية
-
x
20:00
-
الهلال - السعودية