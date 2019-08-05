تركي آل شيخ يكشف عن مفاجأة للموهوبين الشباب

كشف المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن مفاجأة وهي إنتاج ألبوم يضم عدد من المواهب الشابة، كما طلب من الموهوبين إرسال فيديو أثناء غنائهم عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام.



