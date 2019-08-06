"الصحة" تكشف عن آخر تفاصيل حادث مصابي معهد الورام.. وتؤكد: "لدينا كيسين أشلاء"

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قال مسؤول بوزارة الصحة، إن حادث معهد الأورام أسفر عن 20 وفاة، و47 مصاب، موضحا أن المصابين تم نقلهم من خلال 50 سيارة إسعاف، وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات.



وأشار المسؤول، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك 3 حالات من المصابين في وضع خطر، وباقي الحالات من بسيط إلى متوسط، موضحا أنه تم تعرف على أغلب جثامين الوفيات، وهناك كيسين من الأشلاء.



ولفت إلى أن وزيرة الصحة قررت إخلاء دور كامل من معهد السكر وخصص لإدارة معهد الأورام، موضحًا أن المعهد لا يعمل بكامل طاقته.

