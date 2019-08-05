الطالع الفلكي الثّلاثَاء 6/8/2019..مَزَايَا المِيزَان!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الخامسة و 31 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السابعة و30 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 17 يوليو - 17 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الذِّرَاع من 29 يوليو - 10 أغسطس.





اليوم 30 أبيب قبطى، 6 آب رُومى، 5 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - طب مَنَخُدْهَا من الفيلم اللى فات بدل مانكسّرها كل مرّة ، هِيّا إيه زيادة تكاليف؟ (توفيق الدّقن من فيلم سفّاح النّسَاء-1970)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*من أسرار مواليد بُرج الميزان

تمكّنهم الفطرى من تكوين صناديق الطوارئ ومُخصّصات مواجهة المرض أو البطالة أو الخسارة التجارية ، قدرتهم الفطرية على (رسورس مَنِجْمِنتْ) أو علم إدارة والإستغلال الأمثل للموارد ومدى إمكانية إعادة تدويرها ، هكذا ما قام أنور وجدى بتقليص نفقات فيلم فيروز وحتى إستغلاله لملابس الزفاف بفيلم ليلى بنت الفقراء ليتزوج من ليلى مراد بأقل نفقات مُمكنة ، الفوز بأفضل سعر مُمكن عند البيع أو الشراء كنموذج نورا بفيلم أربعة فى مهمّة رسميّة ، بالإضافة لمهارة مواليد الميزان فى السّمسرة كالتوفيق بين بائع ومُشترى أوعريس بعروس ، فهم الأكثر حظاً فى مجالات الفَنْدَقَة والتعامل المُبهج مع السيّاح و توفير أفضل راحة مُمكنة للزبون.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فى وقت كسل الآخرين وتراخيهم فأنت مشحون عن آخرك بالطاقة ، لا تُكلف الصغار بإنجاز عمل يحتاج لخبرة الكبار ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الثور: نصيحة من زوجتك أو شخص مُقرّب قد لاتقبلها لكن لاتهملها ، لاتستخف بآراء الآخرين فالآخَر ينظر بعين مختلفة عنك،لاخاب من إستشار.





الجوزاء: إحترس من التجادل مع إحدى نساء العائلة أو أحد الأصدقاء على توافه الأمور ، إحتفظ بأعصابك باردة ولاتقم بالردّ على الإستفزازات.





برج السّرطان: بداية علاقة أوتعارف مع شخصيّة جديدة قد تكون مفيدة لك على المدى البعيد، الإنطباعات الأولى تدوم فانتقِ ألفاظك بعناية.





برج الأسد: تمسّك بالنظام والروتين وابتعد عن الفهلوة فقد تؤدى لخسارة الوقت أو المال، علاقتك بالآخرين جيّدة طالما إبتعدت عن التدخل فيما لايعنيك.





برج العذراء: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء والرعاع وابتعد بنفسك عن الأماكن التى لاتليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.

برج الميزان: العين تعشق كل جميل ،عبارة تعنى أهميّة إهتمامك بأناقتك فالعثور على نصفك الحلو قد يكون فى مناسبة غير متوقعة، وسعادتك إن كنت مُتزوّجاً.





برج العقرب: إن جاءتك الأخبار بشأن عمل إضافى مُخيبة لآمالك فلاتيأس، عندما يُقفل باب ستجد عشرة أخرى مفتوحة بمشيئة الله تَعَالى.





برج القوس: حتى من قد تعتقد بأنه عديم الحيلة قد يتمكّن من إسداء خدمة لك لا تتوقّعها ، لاتستخف بالآخرين فحتى النملة لها دورٌ فى هذه الدنيا.





برج الجدى: إن تكالبت عليك مشاكل العمل فلاتمتعض ، تحرك بخفة أكبر وشطارة أكثر، النجاح لايُقدم على طبق من فضّة ، إسعَ ياعبد.





برج الدّلو: خير الكلام ماقلّ ودَلّ،لا تسمح للآخرين بالإفراط فى المزاح الذى يرفع الحدود ويقلل من إحترامهم لك.





برج الحوت: إن بدأت اليوم بتجنيب أموال إحتياطية للطوارئ أو لمستقبل الأولاد المالى فقد تتفاجأ بسرعة تراكم المال وحجم الطمأنينة التى تجلبها الودائع المالية.