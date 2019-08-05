منع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة
الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:47 م
الفجر السعودي
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أعلنت هيئة تطوير مكة المكرمة، أن الأمن العام سيمنع المركبات غير المصرح لها من دخول المشاعر المقدسة ابتداءً من الليلة ( 5 ذي الحجة ).
ويذكر أن التعليمات تحظر دخول السيارات التي لا تحمل تصريح رسميًا من قيادة المرور إلى المشاعر المقدسة اعتبارًا من اليوم الخامس من ذي الحجة.
كما تحظر التعليمات دخول كافة أنواع الدراجات النارية والهوائية إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح.
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